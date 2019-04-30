Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ereğli- Alaplı karayolu Gülüç kavşağında meydana geldi. Sakarya’dan Zonguldak’taki akrabalarını ziyarete giden Şaban Akyıldız (55) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaparken kontrolü kaybetti. Refüje çarpan otomobil, ardından kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar Barkın yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobilin ön tarafı kamyonun altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Şaban Akyıldız ile yanındaki eşi Ayşe Akyıldız ve Hava Çelikbaş’ı kurtardı. Ambulansa alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Kamyon şoförü Yaşar Barkın, “Araç karşıdan geliyordu. Frene bastı ama duramadı. Viyadüğe çarptı, kamyonun altına girdi. Fren sesi duydum, ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje çarptıktan sonra kamyonun altına girdiği görüldü.