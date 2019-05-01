Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ören Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan ihbarda Türkevleri Geren mevkisinde 2 yabancı uyruklu şahsın 34 plakalı bir araca binerek hızla uzaklaştığı bilgisi geldi. Devriye görevi yürüten ekiplerin aracı takibi sonrası şüpheli araç içinde 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve şoförü terk edilmiş aracı buldu.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bölgede drone destekli gerçekleştirilen arama çalışmasında ağaçlık bir alanda çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Filistin uyruklu oldukları tespit edilen 14 çocuk, 8 kadın ve 57 erkek ile Suriye uyruklu olduğu öğrenilen organizatör yakalandı.

Yakalanan organizatör jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, toplam 79 Filistin uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Milas Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.