Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen kişi ve kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde, 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 80 gram kubar esrar, 4 bin 995 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparat, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet 7,65 mm.tabanca fişeği, 3 adet muşta, 3 adet biçak, 18 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildiği açıklandı.

Olay ile ilgili 18 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.