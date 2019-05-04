Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış ve görüş mesafesinin az olması sebebiyle Midyat’tan Şırnak istikametine doğru giden F.A. idaresindeki 73 AC 568 plakalı 112 ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulanan sürücü F.A., görevli S.U. ve B.S. yaralandı. Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.