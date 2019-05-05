Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TİGEM Beyazkule işletmesi sınırları içerisinde plakası belirlenemeyen arazi aracı, derenin içerisinde 4 kişi ile birlikte mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren araç sahibi yetkililerin olay yerine gönderilen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Araç sahibi, kendilerini ve aracını kurtarmaya gelen yetkililere teşekkür etti.