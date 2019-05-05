Edinilen bilgiye göre, TİGEM Beyazkule işletmesi sınırları içerisinde plakası belirlenemeyen arazi aracı, derenin içerisinde 4 kişi ile birlikte mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildiren araç sahibi yetkililerin olay yerine gönderilen iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Araç sahibi, kendilerini ve aracını kurtarmaya gelen yetkililere teşekkür etti.
Arazi aracıyla dereyi geçerken mahsur kaldılar
05.05.2019 - 18:08 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken derede mahsur kalan arazi aracındaki 4 kişi iş makinasıyla kurtarıldı.
Etiketler : Şanlıurfa,
622399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622399.aspx
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