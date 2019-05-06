Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir bebeği besleyen, onu zararlı şeylerden koruyan, üzerini örten, öğreten, sarmalayan bir el vardı görüntülerde. Hemen “annesi” diye düşünüyor insan. Reklamın sonunda da bakıyoruz ki yetiştirme yurdunda onlarca çocuğa kendi evladı gibi şefkat gösteren bir kadın o. Onlarca çocuğu, Anneler Günü’nü kutluyordu o fedakâr kadının. İnsan büyük bir duygu şoku yaşıyor görünce. Evet, 2-3 değil, onlarca çocuğa annelik yapan o fedakâr kadının ‘Annelik Günü’nü’ kutluyorlar. Ardından görüntülere anneanneler, babaanneler, teyzeler geliyor. Anneler kadar seven, koruyan kollayan ve ‘annelik’ yapan kadınlar... Evet dedim Vodafone’un bu reklamını görünce; bu günün adı ‘Annelik Günü’ olmalı. Dünyaya getirmediği hâlde onca çocuğa gece gündüz demeden bakan o fedakâr insanların, günü olmalı bu. Allah kadını annelik duygularıyla donattığına göre, anne olabilen-olamayan tüm annelerin günü olmalı. Ve bizler... Annesi hayatta olan şanslılardansak, onlara minnetimizi göstermenin bir yolunu bulmalıyız; bu pazar ve aslında her gün...