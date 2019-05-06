Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammet Aygün'ün sahibi olduğu restorana gelen tilki ızgara seviyor. Her akşam aynı saatlerde tesise uğrayan tilki, Aygün'ün ıslığını tanıyarak yaklaşıyor. Onun elinden besleniyor. Aygün o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Muhammet Aygün, yıllardır tilkilerle arkadaşlık ettiğini, akşamları onların hissesini vermeden yatmadığını söylüyor. Bir sene geçse bile yedirdiği tilkinin onu tanıdığını anlatan Aygün, tilkilerden hiç çekinmediğini ifade ediyor.