Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Küreci Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Veysel Kızıltaş yönetimindeki 19 SK 674 plakalı otomobil, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait park halindeki 31 FV 177 plakalı arazöze çarptı. Kazada, yan koltukta oturan İbrahim Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Kızıltaş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.