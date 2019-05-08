Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da dün gece başlayan sağanak yağış, sabah yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aladağ ve Sarıalan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar yağışı görülmezken, aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.