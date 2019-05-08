Bolu’da dün gece başlayan sağanak yağış, sabah yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Aladağ ve Sarıalan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar yağışı görülmezken, aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.
Bolu’da yüksek kesimlere kar yağdı
08.05.2019 - 14:36 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu’nun yüksek kesimleri sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Etiketler : Bolu,kar,
623001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623001.aspx
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