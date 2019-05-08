Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Fatma Özbay idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarı Çöplü köyü girişinde takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Fatma özbay ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.