Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerce yapılan suç duyurusu üzerine aralarında banka görevlilerinin de olduğu dolandırıcılık çetesine yönelik çalışma başlattı. İddiaya göre, şikayet başvurusunda bulunan 40 kişi ve 10 ayrı bankanın yetkilisinin, bir dolandırıcılık şebekesinin önemli projeleri hayata geçirmek için yurt dışından getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığını ifade etmesi üzerine söz konusu şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mali şube polisi, söz konusu şebekenin mağdurlarla temasa geçerek fonlar üzerinden gelecek bütçeden yüksek kar payı verebileceklerini, bunun karşılığında ise projenin hemen hayata geçmesi için gerekli teminatın belirli banka şubelerinde kendi adlarına açacakları hesaplara yatırmalarını istediklerini tespit etti. Şebekenin, söz konusu 10 banka şubesinde irtibatlı olduğu çalışanlar üzerinden sahte evrakla 40 kişinin hesabındaki yaklaşık 86 milyon lirayı farklı hesaplara aktardığı belirlendi.

Bu sabah İstanbul başta olmak üzere, Tokat, İzmir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri, aranan 34 kişiden 5'i bankacı olmak üzere 28 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 28 şüpheli İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Şebeke üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve firari 6 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.