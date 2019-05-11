Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçen hafta Birecik ilçesine bağlı Fırat Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tamir atölyesinde çalışan Yakup Ç. (17), servise getirilen bir traktörün arızalı hidroliğini tamir etmek istedi. Bu sırada traktörün hidrolik kolları aniden kalktı ve Çetin'in kafası sıkıştı. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yakup Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakup Ç.'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.