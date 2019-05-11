Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'in doğasıyla meşhur yaylaları, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Ordu'daki yaylalar da çayırları, dereleri ve temiz havasıyla yöre halkı ve doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ilkbahar olmasına rağmen hava sıcaklığının düşmesine bağlı zaman zaman kar yağıyor.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalarda karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Büyükşehir ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, misafirleri ağırlamak üzere yaylaya ulaşımı sağlayan yolun kenarlarında biriken ve yer yer yüksekliği 10 metreyi bulan karı iş makineleri yardımıyla temizliyor.

"Bu yıl da güzel bir yayla sezonunun geçmesini temenni ediyorum"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, kent turizmi açısından yaylaların önem taşıdığını söyledi.

Ordu'nun tüm doğal güzellikleri içinde barındırdığını belirten Güler, "Bu anlamda da yaylalarımız yöre halkı ile doğaseverlere doğal ortam sunuyor. Yaz mevsimine yaklaştıkça yaylacılığın başlayacağı günlere doğru geliyoruz." dedi.

Güler, kış mevsiminin bu yıl biraz uzun sürdüğünü dile getirerek, "Bu nedenle de yükseklerde bazı yerlerde karla mücadelemiz sürüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerimiz yolların açılması için çaba gösteriyor. Bu yıl da güzel bir yayla sezonunun geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Erdem Demirel ise yaylalarda karla mücadele yaptıklarını ifade etti.

Demirel, 6 ile 10 metre arasında değişen yükseklikteki karla mücadele ettiklerini anlatarak, "Hayvancıların bir an önce yaylalara gelebilmesi için bizim de yolları açmamız gerekiyor. Biz ne kadar erken yolları açarsak hayvancılar da o kadar çabuk gelir ve rahatlıkla hayvanlarını otlatır." değerlendirmesinde bulundu.