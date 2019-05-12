Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyünde oturan Celal Küsem, pancar toplamak için arkadaşlarıyla birlikte araziye çıktı. Küsem, pancar ararken, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Küsem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Küsem'in cenazesi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Pancar toplarken kayalıklardan düşüp, öldü
12.05.2019 - 13:21 | Son Güncelleme: 12.05.2019 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Mutki ilçesinde, arazide pancar toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Celal Küsem (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyünde oturan Celal Küsem, pancar toplamak için arkadaşlarıyla birlikte araziye çıktı. Küsem, pancar ararken, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Küsem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bitlis,
623902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623902.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER