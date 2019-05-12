Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyünde oturan Celal Küsem, pancar toplamak için arkadaşlarıyla birlikte araziye çıktı. Küsem, pancar ararken, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Küsem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Küsem'in cenazesi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.