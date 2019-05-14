Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 27 
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli 23 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30 
Adana: Az bulutlu ve açık 36 
Bursa: Parçalı bulutlu 28 
Antalya: Az bulutlu ve açık 28 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu 20 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu 19 
Erzurum: Parçalı bulutlu 20 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30 