Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle 10 Mayıs’ta Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar ve Esenyurt'ta önceden belirlenmiş 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki incelemelerinin ardından, 30 Ocak ve 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplam 500 bin lirayı bulan maddi zarar, nitelikli hırsızlık ve oto hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen 1'i kadın 12 kişi ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Operasyonda yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramada 3 bin 500 lira nakit para, çalıntı olabileceği değerlendirilen 4 adet televizyon, 2 adet otomobil anahtarı, 2 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonunun yanı sıra hırsızlık yaparken kullanılan aletler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık, mala zarar verme, adam yaralama, evrakta sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kayıtları bulunduğu ve şahıslardan 3’ünün benzer suçlardan arandığı belirtildi. Düzenlenen operasyonla yakalanıp emniyete getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.