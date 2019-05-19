Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28

