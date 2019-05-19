Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32 
Adana: Parçalı bulutlu 30 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28 
 