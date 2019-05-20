Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlar gölün yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri botla gelerek cesedi kıyaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kimliğin belirlenmesi için kayıp başvurularına bakılıp, parmak izi alındı.