Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Topalak Mahallesinde meydana geldi. Seyhan Baraj Gölü kenarında balık tutmaya gelen vatandaşlar gölün yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri botla gelerek cesedi kıyaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken kimliğin belirlenmesi için kayıp başvurularına bakılıp, parmak izi alındı.
Gölde erkek cesedi bulundu
20.05.2019 - 17:31 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da Seyhan Baraj Gölünde erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Adana,
625911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/625911.aspx
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