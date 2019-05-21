Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği, Sinop şehir merkezinde, sabah saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatsa da görsel bir şölen sundu.

Son birkaç gündür hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Sinop’ta bugün sabah saatlerinde aniden bastıran sis kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis, drone ile havadan görüntülendi.