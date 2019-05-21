Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da yaşayan Mehmet Depe, iki hafta önce tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek için Medical Park Ordu Hastanesi’ne gitti. 69 yaşındaki Depe göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy tarafından muayene edilen Mehmet Depe’nin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. By-pass ameliyatıyla 4 damarı değişen hasta, şans eseri ölümden döndü. Sağlığına kavuşan Mehmet Depe, “Şu an gayet iyiyim. Hastanede kriz geçirmem hayatımı kurtardı. Uzm. Dr. Tahir Ulusoy’a ve Doç. Dr. Ali Ümit Yener’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"4 damarında ciddi darlıklar vardı"

Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Ali Ümit Yener, hastamız göğsünde ağrı hissetmesiyle Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tahir Ulusoy’a başvurduğunu, çekilen EKG sonrası kalp krizi geçirdiğinin görüldüğünü belirtti. Yener, “Hemen anjiyo yapılmış. Yapılan anjiyo sonrası 4 damarında ciddi darlıklar olduğu saptanmış. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi konseyinde değerlendirdik. Hastamızın 4 damarında ciddi darlıklar olması ve şeker hastası olması nedeniyle kendisine en faydalı tedavinin koroner by-pass ameliyatı olduğuna karar verdik. 4 tıkalı damara başarılı bir şekilde by-pass yaptık. Gerçekleştirdiğimiz by-pass ile yeni bir damar oluşturarak kalbin beslenmesini sağladık. Hastamız eğer hastanede olmasaydı ve geç kalınmış olsaydı ciddi sonuçlar doğabilirdi. Hastamızı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.