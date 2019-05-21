Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre; Eskişehir'de cumartesi gecesi, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu ikamette yüzünde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan yüklü miktarda ziynet eşyası ve döviz çalarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Sarar çiftinin evinde çalıştığı iddia edilen Moldova uyruklu Lulia D. (34) ile bir erkek şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma çerçevesinde olayla bağlantılarının bulunduğu tespit edilen 7 kişinin Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı belirlendi. Türkiye'den Bulgaristan'ın uyarması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüğünü ve şüphelilerin Bulgaristan'da yakalandığını açıkladı.

‘Bulgaristan’dan geçerken yakalandılar’

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün saat 17.00 sıralarında Bulgaristan'a yeşil renkli olduğu belirtilen hafif ticari araçla geçiş yapan 4'ü kadın 7 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şahıslar, Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak üzereyken, Bulgar polisince yakalandı. Moldovalı 4'ü kadın 7 şüpheli, Türkiye'nin talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantdi Yabancılar Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

‘İade süreci başladı’

Öte yandan Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş yapmak üzereyken yakalanan 7 şüphelinin iade edilmesi için Türkiye'nin çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin Bulgaristan’daki işlemlerinin tamamlanması akabinde ülkeye teslim edilmesi bekleniyor.