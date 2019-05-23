Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde yaşandı. Evin penceresinin demir parmaklıklarına tırmanmaya çalışan çocuk sıkıştı. Çocuğun demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çocuğu sıkıştığı yerden çıkararak ailesine teslim etti.
Demir parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı
23.05.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da demir parmaklıklara sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA
Etiketler : demir parmaklık,çocuk,
626658 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626658.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:22
- Sabah03:43
- Güneş05:33
- İşrak06:25
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:30
- Yatsı22:23
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay