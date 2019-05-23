Edinilen bilgiye göre, Erdek polisi bayram öncesi aranması ve yakalanma kararı olan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 4'ü cezaevi firarisi 15 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri ayrıca Maliye Hazinesi’ne ait eski askeri lojmanlardan kalorifer kazanlarını oksijen kaynağı ile keserek almaya çalışan U.G. (37), B.B. (30), C.Y. (31) ve M.K. (36) suçüstü yakaladı. Hırsızlık yaparken yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.
Erdek'te hırsızlık şebekesi çökertildi
23.05.2019 - 15:37 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde askeri tesiste hırsızlık yapan 4 kişilik çete, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdek polisi bayram öncesi aranması ve yakalanma kararı olan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 4'ü cezaevi firarisi 15 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri ayrıca Maliye Hazinesi’ne ait eski askeri lojmanlardan kalorifer kazanlarını oksijen kaynağı ile keserek almaya çalışan U.G. (37), B.B. (30), C.Y. (31) ve M.K. (36) suçüstü yakaladı. Hırsızlık yaparken yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdek,hırsızlık çetesi,
626671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626671.aspx
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