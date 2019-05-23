Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erdek polisi bayram öncesi aranması ve yakalanma kararı olan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda 4'ü cezaevi firarisi 15 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri ayrıca Maliye Hazinesi’ne ait eski askeri lojmanlardan kalorifer kazanlarını oksijen kaynağı ile keserek almaya çalışan U.G. (37), B.B. (30), C.Y. (31) ve M.K. (36) suçüstü yakaladı. Hırsızlık yaparken yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.

