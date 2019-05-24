Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, öğlen saatlerinde Etlik Mahallesi'nde Etlik ve Süleymaniye Caddeleri kavşağında yaşandı. Etlik Caddesi'nden aşağı doğru seyreden Ü.V. idaresindeki 06 VUS 12 plakalı lüks araç, M.A.'nın kullandığı panelvan araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle lüks araç savrulurken, o esnada yaya geçidinden geçmekte olan R.B. isimli vatandaş aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan iki kişiyi Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazazedelerden biri ayakta tedavi edilirken, R.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.