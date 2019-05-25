Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kira parasını yutan ATM'yi parçaladı
25.05.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te bir kişi ev kirasını yutan ATM'yi yumrukladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kira,para,atm,
627044 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/627044.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:20
- Sabah03:40
- Güneş05:31
- İşrak06:24
- Öğle13:12
- İkindi17:11
- Akşam20:32
- Yatsı22:26
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay