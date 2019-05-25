Alınan bilgiye göre, Artvin’in Dokuzoğul köyünde evinden dün ayrılan ve geri dönmeyen Remzi Demirci için AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu kayıp kişinin cesedi ekiplerce köye yakın alanda ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Remzi Demirci’nin cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Artvin’de kaybolan kişi ölü bulundu
25.05.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin’de kaybolan kişi ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Artvin’in Dokuzoğul köyünde evinden dün ayrılan ve geri dönmeyen Remzi Demirci için AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Artvin,
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