Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Artvin’in Dokuzoğul köyünde evinden dün ayrılan ve geri dönmeyen Remzi Demirci için AFAD ve Jandarma ekiplerince bulunması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu kayıp kişinin cesedi ekiplerce köye yakın alanda ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Remzi Demirci’nin cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.