Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı'nın resmi olarak 1 Haziran'da başlaması tatilcileri hareketlendirdi. Özellikle tatillerini memleketlerinde ve İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara akın etti. Bu durum tatil trafiğini de beraberinde getirdi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK

Tatilcilerin uğrak yolu olan ve İstanbul'u yurdun hemen her yerine bağlayan Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunlaşmaya başladı. Özellikle yolcu otobüsleri ve binek araçların da kervana katılmasıyla kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Gidiş istikametinde çekilen görüntülerde trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlenirken, özellikle İstanbul'a geliş istikametinde ise araçlar bir elin parmağını geçmeyecek cinste. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor. Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin özellikle İstanbul-Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

TRAFİK ARTACAK

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.