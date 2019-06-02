Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
02.06.2019 - 10:20 | Son Güncelleme: 02.06.2019 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yılan,
628863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628863.aspx
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