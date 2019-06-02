Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.

