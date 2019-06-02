Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal’da dün akşam saat 19.00 sıralarında pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki K.K. isimli kadının silahla yaralanması olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.O.S. (26) ve F.V. (37) isimli erkek şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca bugün adli makamlara sevk edilen 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.