Kızılay kan bağışı ekipleri, büyük camilerin bahçelerinde ve işlek meydanlarında geç saatlere kadar kan bağışı aldı. Kınık “2017’de ramazanda 117 bin ünite kan bağışı alınırken, bu sayı geçen yıl 123 bin üniteye ulaştı. Bu yıl ramazanın ilk 22 gününde ise 108 bin ünite kan bağışı alındı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük artışa işaret etti” bilgisini paylaştı.
İftardan sonra kan bağışladık
03.06.2019 - 03:06 | Son Güncelleme: 03.06.2019 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iftar ve sahur arasında kan bağışında bulunan gönüllüler sayesinde bu ramazanda stok problemi yaşanmadığını bildirdi.
Etiketler : kan bağışı,kızılay,
628977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628977.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER