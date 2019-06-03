Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızılay kan bağışı ekipleri, büyük camilerin bahçelerinde ve işlek meydanlarında geç saatlere kadar kan bağışı aldı. Kınık “2017’de ramazanda 117 bin ünite kan bağışı alınırken, bu sayı geçen yıl 123 bin üniteye ulaştı. Bu yıl ramazanın ilk 22 gününde ise 108 bin ünite kan bağışı alındı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük artışa işaret etti” bilgisini paylaştı.