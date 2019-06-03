Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Temizlik ürünü sayısı ve çeşidinin artmasının yanı sıra kullanım alışkanlığının bulunmaması da etkili tabii... Ticaret Bakanlığı da özellikle bahar temizliği gibi dönemlerde artan deterjan ürünlerine yönelik uyarıda bulundu. İşte bu uyarılar:

¥ Deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi ürünleri karıştırmayın.

¥ Etiket veya ambalajında üretici-ithalatçı bilgisine dikkat edin.

¥ Kullanma talimatlarını mutlaka okuyun, çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutun.

¥ Zehirlenme halinde Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 telefonu ya da 112 Acil Sağlık Hizmetleri numarasını arayın.

¥ Çamaşır ya da bulaşıkları yıkandıktan sonra çok iyi durulayın.

¥ Cilt koruması için ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçının.

¥ Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünleri kullanırken ise eldiven giyin.

¥ Bir ürünü asla başkasıyla karıştırmayın, ambalaj boşaldığında geri dönüşüm işlemine gönderin.

¥ Oda parfümlerini doğrudan solumamaya özen gösterin.