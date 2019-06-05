Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabiatın, insan faaliyetleri yüzünden gün geçtikçe daha fazla zarar görmesi bütün canlılar için ciddi tehdit oluşturuyor. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengesini bozarak küresel ısınmaya yol açıyor. Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların kullanımındaki artış, insanlığın çevreye verdiği zararların başında geliyor. Fosil yakıt kullanımıyla atmosfere salınan sera gazı yoğunluğunun giderek artması, gezegenin daha fazla ısınmasına sebep oluyor. Küresel sıcaklık artışı da canlı türleri için oldukça tehlike arz eden iklim değişikliğini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu yakıtlara yapılan yatırımın devam etmesi durumunda 2030-2052 yıllarında küresel sıcaklık artışının 1,5-2 dereceye ulaşacağını düşünüyor. Böyle bir durumda eriyen buzulların deniz seviyesini yükselteceğini, kıtaların bir kısmının sular altında kalacağını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ciddi ölçüde etkileneceği öngörülüyor. Bunların yanı sıra toprak, hava ve gürültü kirliliği, tabiatın tahrip edilmesi, çarpık şehirleşme gibi unsurlar da tabiat için riskler doğuruyor. Gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan topraklar, yanlış tarımla alakalı uygulamalar, endüstriyel ve evsel atıkların kullanımı yüzünden gün geçtikçe kirleniyor. Veriler, 2050’de kişi başına küresel ekilebilir ve üretken alan miktarının, 1960’taki seviyenin dörtte biri olacağına dikkati çekiyor.

Bireysel olarak neler yapmalıyız?

¥ Et, tavuktan ziyade daha çok sebze ve meyve tüketin.

¥ Enerji tasarrufu yapın.

¥ Boşa su akıtmayın.

¥ Bir yere araba yerine toplu taşıma araçları ya da bisikletle gidin. Hatta kısa mesafeyse yürüyün.

¥ İmkânınız varsa güneş enerjisinden faydalanın.

IŞIKLI GÖLÜ'NE ÖZEL KORUMA

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, pek çok su kuşuna ve ender bulunan balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin devam için gölü tabii sit alanı belirledi. Burada üreyen alaca balıkçıl, bıyıklı sumru ve gülen sumru da popülasyonlarıyla göle özel koruma alanı statüsü kazandırdı.