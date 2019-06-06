Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı / osman.sagirli@tg.com.tr



Teknolojik gelişmeler yazılı, görsel ve işitsel alanda faaliyet gösteren birçok mesleğin de sonunu getirmeye başladı. Sosyal medya; gazetecilik, TV, reklamcılık, disk jokeylik gibi mesleklerde son yıllarda yüzde 9’luk bir daralmaya sebep oldu. Reklam, pazarlamacılık ve perakende sektörü de online satışlardan etkilendi, kaçınılmaz olarak gerileme dönemine

girdi.



Az stres az kazanç

Terzi 28,600 $

Banka görevlisi 28,110 $

Bisiklet tamircisi 28,960



Çok stres az kazanç

Taksi şoförü 25,980 $

Rüzgar Türbini Teknisyeni 53,880 $

Gazete muhabiri 43,490 $



Az stres çok kazanç

Eczacı 126,120 $

Veri Bilimcisi 114,520 $

Matematikçi 84,760 $



Çok stres çok kazanç

Cerrah 255,110 $

Halkla ilişkiler yöneticisi 111,280 $

Askerî general 215,117 $



Avukat, doktor, bilgisayarcı, mühendislik en çok kazandıran meslekler



Resmi büyütmek için üzerine tıkayın...





Resmi büyütmek için üzerine tıkayın...

