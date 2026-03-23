CHP'li belediye başkanı kavgaya karıştı! O anlar kamerada
Mersin’de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- Kavga, Belediye Başkanı Tuncer'in oturduğu masadaki şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Belediye Başkanı Tuncer de kavgaya dahil olarak bir şahsa yumruk attı.
- Karşılık verilmesi üzerine Tuncer yerde tekmelendi ve araya girenler kavgayı ayırdı.
- Kavga anı restoranın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
- Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer'in polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.
- Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
CHP lideri hakkında şok iddia! Özel fena yakalandı
BELEDİYE BAŞKANI KAVGAYA MÜDAHİL OLDU
Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Belediye Başkanı Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.
ALİ MAHİR BAŞARIR'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.