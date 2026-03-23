Mersin’de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

BELEDİYE BAŞKANI KAVGAYA MÜDAHİL OLDU

Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Belediye Başkanı Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer

ALİ MAHİR BAŞARIR'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

