Özgür Özel’in, Beşiktaş’ta bulunan bir taşınmazı nüfuzunu kullanarak kelepir fiyata alıp milyonlarca lira kâr elde ettiği ileri sürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında ortaya attığı iddiaları “boş” çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında milyonlarca liralık bir vurgun iddiası ortaya atıldı.

Özgür Özel hakkında Beşiktaş’ta “yıkım kararlı” bir evi düşük bedelle aldığı ve ardından kararın kaldırılmasıyla haksız kazanç elde ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde belediyenin yıkım kararı verdiği evi 2021 yılında 800 bin TL bedelle satın aldığı, ardından yıkım kararının kaldırıldığı iddia edildi. Taşınmazın değerinin ise 800 bin TL’den 600 bin dolara fırladığı öne sürüldü.

EV SAHİBİ BAŞARAMADI

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Türkali Mahallesi Uzuncaovalı Sokak 65 numaralı bir bina hakkında, 2021 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Ev sahibi kararı kaldırmak için belediyeye defalarca başvursa da her defasında “Kesinlikle yıkılacak” cevabı ile karşı karşıya kaldı.

Yıkım kararı bulunmasına rağmen binanın aylarca yıkılmadığı gözlemlendi. Bina için bugün yarın yıkılacak denilirken söz konusu binanın bir süre sonra bu sefer bir kişi tarafından satın alındığı belirlendi. Belgeler incelendiğinde binayı alan kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğu görüldü.

Çatı katı kaçak olduğu belirlenen Beşiktaş’taki bina için yıkım kararı veriliyor. Bina yıkılacak denilirken Özgür Özel tarafından satın alınıyor.

BAŞKAN ARACI OLMUŞ

Özel’in yıkım kararı bulunan binayı 800 bin TL karşılığında aldığı ortaya çıktı. Binanın alınmasında dönemin Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat’ın aracılık yaptığı ifade edildi. Hakkında yıkım kararı olan binanın Özgür Özel tarafından neden alındığı soru işaretleri oluştururken bu sefer daha ilginç bir gelişme yaşandı. Zira Özgür Özel’in tapuyu almasının hemen ardından yıkım kararı kaldırıldı. Bu sayede kısa sürede taşınmazın değerinin 800 bin TL’den bir anda yaklaşık 600 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bir diğer ilginç nokta ise, Halk TV’de mal varlığını açıklayan CHP lideri Özgür Özel’in Beşiktaş’taki bu ev hakkında hiçbir söylememesi oldu. Özel’in, mal varlığını sayarken bu evden hiç bahsetmediği görüldü.

