Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mehmet İğde'nin (40) kullandığı otomobil, Başdervişli Mahallesi girişinde Zülküf Uslu'nun (43) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Havva (5), Güllü (55), Abdulsamet (12), Ahmet (12) ve Ali İğde (15), Tülay (41), Ramazan (9), Sinem (12), Emine (15), Meliha (7) ve Melisa Uslu (19) yaralandı.

Jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.