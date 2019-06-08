Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Topkapı Mevkiinde perşembe günü meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Sadullah Uygur, Eyüp Poyraz'ın kullandığı kamyonete çarparak yere düştü. Başından ağır yaralanan Uygur, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa'ya sevk edilen yaralı motosiklet sürücüsü Uygur, 4 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Evli bir çocuk sahibi olan talihsiz gencin babası Aziz Uygur'da 20 yıl önce traktör kazasında hayatını kaybetmişti.

Kazaya karışan araç sürücüsü Eyüp Poyraz'ın, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.