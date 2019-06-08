Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 13.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesine Şehitler Caddesi İlçe Müftülüğü karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörünü yol kenarındaki park alanına park etmek isteyen MHP’li belediye meclis üyesi Sait Sandallı, aynı yönde seyreden arkadaki araç sürücüsü M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle MHP’li belediye meclis üyesi Sait Sandallı, diğer araç sürücüsünün aracından çıkardığı sopayla başına vurmasının ardından yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrılan kavganın ardından yaralı meclis üyesi, vatandaşlar tarafından Kula Devlet Hastanesine getirildi. Burada tedaviye alınan meclis üyesinin başında açılma olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan belediye meclis üyesini yaralayan M.B. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.