Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kilomuz biraz fazlaysa ilk yoldur siyah renk ve dikine çizgili desenler. Amaç biraz daha zayıf ve uzun görünmek... Fakat bilmelisiniz ki, zayıf görünmenin tek çaresi siyah ve çizgili değil. Doğru seçimle olduğunuzdan daha uzun, daha zayıf görünebilir, rahatsız olduğunuz fazlalıklarınızı örtebilirsiniz. Ancak biraz fazlanız var diye sürekli bedeninize bakmak, aynada beğenmediğiniz yerlere takılıp moral bozmak, psikolojinizi etkileyip kilo vermenizi dahi zorlaştırabilir. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Kesinlikle her gün kilonuza bakmayın. Haftada bir tartı daha sağlıklı olacaktır. Böylece alışveriş yaparken dahi daha rahat olacaksınız. Alışveriş demişken, hiçbir şeyi denemeden, giymeden almamanızı öneriyor uzmanlar ve ekliyor: Alışverişe çıktığınızda hiçbir şeyi denemeden, giymeden almayın. Pozitif yönlerinizi vurgulayın, Renkli aksesuarlar kullanın. Ve mutlaka her giysinizi öz güvenle taşıyın. En iyi giysiniz bedeniniz, bunu unutmayın.

'ZAYIFLAYINCA GİYERİM' OLMAZ

Birçoğumuz yapmışızdır belki de. Yani bir şeyi çok beğendiysek, üzerimize olmasa da “Nasılsa rejimdeyim, zayıflayınca giyerim” deyip alırız. Ancak bilmek gerekiyor ki, o son giysi değil. İndirim de son indirim değil zaten. Kilo verince alsanız daha iyi olmaz mı?

DESEN, ABARTI ŞİŞMAN GÖSTERİR

Yatay çizgiler, büyük ve göze çarpan desenlerden uzak durun. Karışıklık her zaman iri gösterir. Desen yerine çizgili kumaşları seçebilirsiniz. Fazla abartı ve gereksiz aksesuarlar ağırlaştırır, yorgun ve silik gösterir. Özellikle saçlar çok sade olmalı. Eğer abartıyı seviyorsanız bir kalın bilezik, büyük bir halka küpe ya da bir şal olabilir. Boyunuz uzunsa büyük çanta da güzel olur.

TEK RENK GİYİNİN

Baştan aşağı tek renk giyerseniz daha ince görünürsünüz. Siyah pantolon giydiğinizde üzerine beyaz giyip bölmeyin; ya üstüne siyah giyin ya da açık renk gömlek giydiğinizde açık renkte pantolon. Ayakkabınız da aynı renk olursa daha ince ve uzun görünürsünüz. Beyazdan korkmayın. Açık renkler kilolu gösterir diye bir düşünceye kapılmayın. Giysiniz kilolu bölgenize oturmuyorsa ve kumaş akan bir kumaşsa sizi daha zarif gösterir.

AYAKKABIYA DİKKAT!

¥ Topuklu ayakkabı sizi ince ve uzun gösterir.

¥ Ancak topuklu ayakkabı giydiğinizde mümkün olduğunca sade giyinin.

¥ Gereksiz detay olmazsa topuklu ayakkabı ile daha zarif durursunuz.

¥ Her zaman topuklu ayakkabınız ince ve zarif olmalı, aşırı platformdan kaçının.

¥ Eğer bacaklarınız kalınsa bilekten bağlı ayakkabıları tercih etmeyin.

¥ Topuklu ayakkabı ile bacaklarınız daha zayıf, karnınız daha düz olur, kaslar sıkılaşır.

¥ Düz ayakkabının asaleti de gözardı edilemez tabii ki.

¥ Düz ayakkabı giydiğinizde saçınızı tepeden topladığınızda da üzerinize poplin bir gömlekle de daha uzun ve zarif görünürsünüz.