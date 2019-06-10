Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bunların her birinin bir anlamı var tabii ki... Bazıları romantizm etkisi, bazıları güven verirken satın almaya teşvik ediyor. Açıkhava Reklamcıları Derneği, renklerin neyi çağrıştırıp nasıl satın aldırma kararı verdiğini derlemiş. Turuncu, satın almaya teşvikte ilk renk... Diğerleri ise hiç aşağı kalmıyor:

Mavi: Güvenin rengi. Genellikle banka ve finansçılar tercih ediyor. Mavi kalemle yazılan yazılar bile akılda daha çok kalırmış.

Kırmızı: Canlılığı ve enerjiyi temsil ediyor. Kalbi çağrıştıran renk, tüketicilere ürünleri alma konusunda hızlı davranmasını işaret ediyor. Kırmızı o yüzden gözde.

Yeşil: Tabiatın rengi. Huzur ve güveni çağrıştırıyor. Bu rengi genellikle oteller, sağlık merkezleri, turizm şirketleri kullanıyor.

Turuncu: Birçok alanda agresifliği temsil ediyor. Herkese hitap ediyor ve satın alma duygusunu en güçlü tetikleyen renk. Bankalar, online satış siteleri çok kullanıyor.

Sarı: Neşe, gençlik ve dinamizmi anlatan renk, genellikle gençlere yönelik satış yapan markalar tarafından kullanılıyor.

Pembe: Bu renk kadınlara yönelik ürün satan kişisel bakım markaları tarafından tercih ediliyor. Sakinlik de veriyor ayrıca.

Mor: Duygusallığın rengi ama daha çok güzellik ve yaşlanma karşıtı ürünlerde kullanılıyor.

Siyah: Güç ve asaletin rengi... Lüks markalar ürünlerinde bunun için siyah kullanıyor. Lüks otomobil ve giyim gibi...