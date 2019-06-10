Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Foça ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle kentte neredeyse 2 gün boyunca su akmadı.

Arızanın giderilmesi için çalışmalara hız verilirken, isyan noktasına gelen vatandaşlara su dağıtmak için tankerler meydanlara geldi.

BİDONU ALAN SIRAYA GİRDİ



Acil su ihtiyaçlarını karşılamak isteyen aileler, su kuyruklarında beklemek zorunda kaldı.

3 GÜNLÜK SU KESİNTİSİ



Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy Mahalleleri'ne su verilemedi.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre; 8 Haziran 07.30'da başlayan su kesintileri bugün de devam edecek.

İzmirliler suyun tadına 11 Haziran'da yeniden bakacak.

SICAKLIK 30 DERECE



Sıcaklığın 30 derece seviyesinde olduğu kentte insanlar büyük sıkıntı içerisinde.