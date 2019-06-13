Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ege kıyıları ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 
İstanbul: Parçalı bulutlu 30 
İzmir: Parçalı bulutlu 32 
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28 
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30 
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25 
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 