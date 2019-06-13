Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen kamyonet, önündeki minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonucu çıkarıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.