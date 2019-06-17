Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir Karayolu 43. kilometresi Cebrailli köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih K. idaresindeki 35 DC 6903 plakalı otomobil, İbrahim Y.’nin (86) kullandığı 71 DU 564 plakalı otomobil ve Habil Ç. yönetimindeki 71 KC 620 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü İbrahim Y. ile araçlarda bulunan Fatma K. (27), Cihan K. (36), Dicle K. (5) Mert Esat K. (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

