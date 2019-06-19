Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kadının üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağaç parçalarını yoldan kaldırma çalışmasına başladı.