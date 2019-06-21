Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Tuzla mevkisine operasyon düzenledi.

Ekipler, burada 49'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu 53 düzensiz göçmen yakaladı.

Diğer operasyonda ise devriye görevini icra eden ekipler, Altınova Mahallesi Karakoç Köprüsü yakınlarında bir organizatörle 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.