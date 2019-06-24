Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D. (30), kaldığı otele ait odada akşam saatlerinde doğum yaptı.

Otel odasında gerçekleşen doğumun ardından anne, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmedi. Durum, aynı otelde kaldığı arkadaşı tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaklaşık 8 aylık olduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin annesi 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.