Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beşiktaş’ta 9 Haziran’da TEM Oto yolu Harp Akademileri Tüneli’nde makas atan Yusuf Arıkboğa, önündeki araca çarptı. Araç, aldığı darbe ile bariyerlere vurdu. İçinde bulunan üçü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Arıkboğa ise otomobilden inip yanındakilerle olay yerinden kaçtı. Bu arada ölenler defnedildi. Kazada kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan yüzü sargı bezleriyle sarılı kızı Gülnur’un (9) yoğun bakımdan çıkmasını bekledi. Baba Eray, iyi haberi önceki gün aldı. Hastaneye koşan baba, odaya girdiğinde “Gülnur ben geldim yavrum” dedi. Ancak yatan kişi “Dayı ben Hiranur’um” diye cevap verdi. Bunun üzerine ölen kişinin Gülnur, yoğun bakımdakinin ise hayatını kaybetti diye defnedilen Hiranur (9) olduğu ortaya çıktı. Nurullah Eray aldığı haberle yıkılırken kazada eşi Seyhan ve oğlu Musap (8) Özçelik’i kaybeden İlhan Özçelik, kızı Hiranur’un 18 gün sonra hayatta olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşadı. Baba Özçelik “Kazadan sonra Hiranur’u ben teşhis ettim. Sadece burnunu ve saçlarını gördüm. Öldü diye toprağa verdim. Şimdi öğrendim ki hayatta. Meğer Gülnur’u kaybetmişiz. Şoka girdim. İkisi de benim kızım. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir yanım buruk, bir yanım sevinç” diye konuştu. Öte yandan sürücü Arıkboğa hâlâ yakalanamadı.