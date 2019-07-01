Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir'e yük taşıyan Necati Y. yönetimindeki tır, Bursa yakınlarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yaklaşık 17 metre savrulurken, sürücüler Sungur Ö., Serdar A. ve Vahip Ş. ile birlikte araçlarda bulunan Besim A. ve Ayhan E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, direksiyon başında uyukladığı iddia edilen tır sürücüsü Necati Y., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola savrulan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın arından trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.