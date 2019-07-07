Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Siirt-Botan Çayı Deliklitaş'ta meydana geldi. Kutlama esnasında patlatılan havai fişekten sıçrayan alev otlara tutuştu. Kısa sürede iki ayrı yerde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay gelen giden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaşanan olay vatandaşların cep telefonundan an be an kaydedildi.
Patlatılan havai fişek yangına sebep oldu
07.07.2019 - 23:47 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te bir kutlama esnasında patlatılan havai fişekler otları tutuşturunca yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,havai fişek,yangın,
635555 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635555.aspx
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